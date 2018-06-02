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LGS sona erdi

Bu yıl ilk defa uygulanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS), sona erdi. Sonuçlar 22 Haziran'da açıklanacak.

Haber Merkezi | 02.06.2018 - 12:39..
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Yaklaşık 1 milyon öğrencinin kıyasıya yarıştığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS), bitti. Sınav, saat 09.30’da başladı. İki oturum olarak uygulanan LGS’de adaylar önce sözel, daha sonra da sayısal derslerden soruların bulunduğu oturumlara katıldı.

SORU VE CEVAPLAR YARIN YAYIMLANACAK

Sınavın, birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluştu ve 75 dakika sürdü. Sınav 976 merkezde, 3 bin 612 binada gerçekleşti. Sınavın soru ve cevaplarının yarın öğleden sonra yayımlanması bekleniyor.

LGS sona erdi

İKİNCİ OTURUM 12.30'DA TAMAMLANDI

Bu bölümde ortaokul sekizinci sınıf Türkçe dersinden 20; din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden 10’ar soru yer aldı.

Sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden 20’şer olmak üzere toplam 40 soru çıktı ve ikinci oturum 60 dakika sürdü. Öğrenciler iki oturum arasında 45 dakika mola verdi. İkinci oturum 12.30’da tamamlandı.

LGS sona erdi

MERKEZİ SINAVLA ÖĞRENCİ ALINACAK

Türkiye genelinde 303'ü fen lisesi, 89'u sosyal bilimler lisesi, 228'i Anadolu lisesi, 297'si imam hatip lisesi, 26'sı mesleki ve teknik Anadolu lisesi olmak üzere 943 proje okulu ile alan bazlı program uygulayan 423 mesleki ve teknik lise olmak üzere toplam bin 366 ortaöğretim kurumu merkezi sınavla öğrenci alacak.

SONUÇLAR 22 HAZİRAN'DA ÇIKLANACAK

LGS’nin tamamlanmasının ardından rahat bir nefes alan öğrenciler, şimdi de MEB’in sonuçları açıklamasını bekleyecek. Bakanlığın daha önce yaptığı açıklamalara göre LGS sonuçları 22 Haziran’da ilan edilecek.

Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirme işlemlerinin detayları Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacak.

LGS sona erdi

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