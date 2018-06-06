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LGS sonuçları açıklandıktan sonra tercihler başlayacak

Bu yıl ilk defa uygulanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS), geçtiğimiz hafta yapıldı. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra tercih maratonu başlayacak.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 09:45..
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TEOG'un yerine getirilen yeni sınav sistemi Liselere Geçiş Sınavı (LGS), milyonlarca öğrencinin kaderini belirleyecek. 2 Haziran Cumartesi günü yapılan sınavın sonuçları 26 haziran'da adaylara duyurulacak.

ADRESE DAYALI YERLEŞME

Matematik sorularının zor ve uzun olması adayların moralini bozsa da genel algı sınavın iyi olduğu yönendedir. Öğrenciler sözel soruları ise kolay buldu. LGS ile bir yere yerleşemeyen adaylar, adrese dayalı sistem ile tercih yapabilecekler.

Sınav sonuçlarının açıklamasının ardından öğrencileri tercih maratonu bekliyor. Bakanlığın belirleyeceği takvime göre hareket edecek olan öğrenciler, en iyi okullara girmek için tercihlerini yapabilecekler.

LGS sonuçları açıklandıktan sonra tercihler başlayacak

OKUL BAŞARI PUANI DİKKATE ALINMAYACAK

Yerleştirmede okul başarı notu dikkate alınmayacak. Sınav puanıyla öğrencilerin sadece yüzde 10’u liseye yerleştirilecek, yüzde 90’ı ise ikametleri ve okudukları okullara göre oluşturulan eğitim bölgelerindeki liseler arasından en az iki en çok beş tercihte bulunacaklar.

Öğrenciler bunlardan birine kaydedilecek. İsteyen tüm okul türlerinden tercihte bulunabilecek, isteyen beş tercihine de aynı okul türünü yazabilecek.

 

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