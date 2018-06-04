taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.171
USD
4,6641
EURO
5,4537
ALTIN
193,91
PETR
76,5300

LGS sonucu 26 Haziran'da açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, liselere yerleştirmede uygulanan merkezi sınav sonuçlarının 26 Haziran'da açıklanacağı duyurdu.

AA | 04.06.2018 - 08:42..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Liselere yerleştirmede uygulanan merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığının resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınavının İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın ise herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlandığı belirtildi.

LGS sonucu 26 Haziran'da açıklanacak

BURSLULUK SINAV SONUCU 18 TEMMUZ'DA

Açıklamada, liselere geçiş sınav sonuçlarının 26 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Daha önce açıklanan kılavuzda sınav sonuçlarının 22 Haziran'da açıklanacağı bilgisi yer almıştı. Bakanlığın açıklamasında, pazar günü gerçekleştirilen Bursluluk Sınavı sonuçlarının ise 18 Temmuz'da açıklanacağı bildirildi.

LGS sonucu 26 Haziran'da açıklanacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'nin Cumhurbaşkanı seçim anketi

ORC'nin Cumhurbaşkanı seçim anketi

169
Muharrem İnce yabancı büyükelçileriyle buluştu

Muharrem İnce yabancı büyükelçileriyle buluştu

355
Konsensus'un 24 Haziran anketi

Konsensus'un 24 Haziran anketi

66
Onurcan Özcan'ın teknesi alabora oldu kendisi kayboldu

Onurcan Özcan'ın teknesi alabora oldu kendisi kayboldu

13
Başbakan Yıldırım bedelliye yeşil ışık yaktı

Başbakan Yıldırım bedelliye yeşil ışık yaktı

237
Muharrem İnce'ye ters tuttuğu Elif tablosu soruldu

Muharrem İnce'ye ters tuttuğu Elif tablosu soruldu

114
Erdoğan: Kandil'e tokat vurulacak

Erdoğan: Kandil'e tokat vurulacak

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94