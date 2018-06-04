LGS sonucu 26 Haziran'da açıklanacak

Liselere yerleştirmede uygulanan merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığının resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınavının İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın ise herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlandığı belirtildi.

BURSLULUK SINAV SONUCU 18 TEMMUZ'DA

Açıklamada, liselere geçiş sınav sonuçlarının 26 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Daha önce açıklanan kılavuzda sınav sonuçlarının 22 Haziran'da açıklanacağı bilgisi yer almıştı. Bakanlığın açıklamasında, pazar günü gerçekleştirilen Bursluluk Sınavı sonuçlarının ise 18 Temmuz'da açıklanacağı bildirildi.