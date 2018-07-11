LGS tercihi yapacak öğrencilere uyarı

Eğitim Uzmanı Korkut Daban, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercihini henüz yapmamış öğrencilere önemli uyarılarda bulundu.

Korkut Daban, "Yeni uygulama ile bu sezon veliler üç farklı tercih ekranı ile karşılaşacak. Tercih işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılacağı gibi, aynı zamanda mezun olduğu okuldan veya herhangi bir ortaokuldan da yapılabilir." diye konuştu.

Eğitim Uzmanı Korkut Daban

15 TERCİH HAKKI

Korkut Daban, öğrencilerin toplamda 15 lise tercihi yapabileceklerini ve bu okullarının en fazla 5 tanesinin sınav puanına göre tercih edilecek nitelikli okullar kategorisinde olacağını söyledi.

YÜZDELİK DİLİM ÇOK ÖNEMLİ

Öğrencilerin başarı yüzdelik dilimlerinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Korkut Daban, "Tercihlerde yüzdelik diliminizin çok fazla üzerindeki okulları yazmamanız daha doğru olacaktır. Başka bir deyiş ile belirli bir yüzdelik dilime sahip olan öğrencilerin şansının daha muhtemel olacağı bir tercih sistemi olacak. Örnek verecek olursak yüzde 3'lük dilime giren öğrenciler doğrudan istediği okulları yazabilecekler. Ancak yüzde 15 gibi bir yüzdelik dilime sahip öğrencinin tercihlerini yaparken sıralama açısından daha düşük olan liseleri yazması makul olacaktır." dedi.

ADRESE DAYALI TERCİH HAKKI

Adrese dayalı tercih sistemi hakkında da bilgi veren Korkut Daban, kalan tercih hakklarından 5'inin kayıt alanında bulunan okullar içinden yapılacağını söyledi. Korkut Daban, "Yerel yerleştirmeye göre yapılacak olan tercihlerde 5 okul tercihinden en fazla 3 tanesini kendi kayıt sahalarından yapabilecekler. Kalan 2 okul tercihini ise komşu kayıt alanından yapabilecekler. Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus ise, yerel yerleştirme ile ilgili tercihinizi yapmadan merkezi sistem ile yapacağınız tercih sayfası açılmamaktadır." diye konuştu.

13 TEMMUZ'DA SONA ERİYOR

Son olarak yapılacak olan 5 okul tercihinin pansiyonlu okullar kategorisindeki liselerden seçileceğini söyleyen Korkut Daban, "Bu okulların ismi pansiyonlu olarak geçmekle beraber, öğrencilerin pansiyonlarda kalması zorunlu değildir. Özellikle şehir dışından ve uzak yerleşimlerden gelen öğrenciler için pansiyonlar düzenlenmiştir. Liselere tercih işlemleri 13 Temmuz Cuma günü mesai bitimi olan, saat 17:00’ye kadar yapılabilecektir." ifadelerini kullandı.