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LGS tercihleri temmuz ayının ilk haftası başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, temmuz ayının ilk haftasında da LGS tercihlerinin başlayacağını söyledi.

İHA | 21.06.2018 - 14:16..
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Sivas’ta okul müdürleri ile katıldığı istişare toplantısı sonrası Milli Eğitim gündemiyle ilgili soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının 26 Haziran’da açıklanacağını hatırlatıp, tercih başvurularının temmuz ayının ilk haftasından itibaren alınacağını belirtti.

"TEMMUZ'DA BAŞVURULARI ALACAĞIZ"

Yusuf Tekin, "LGS ile ilgili olarak biz 2 Haziran'da sınav yapacağımızı söylemiştik. Sınav sonrasında sınavların değerlendirilmesi ve kılavuzun hazırlanması ile ilgili de hemen açıklamamızı yaptık. 26 Haziran günü hem yerleştirmeye ilişkin usul ve esasların yer aldığı kılavuzumuzu ilan edeceğiz. Hem de 26 Haziran tarihinde sınav sonucumuzu ilan edeceğiz. Ardından önce özel okullarda kayıt takvimi başlayacak. Sonra da biz temmuz ayının ilk haftasından itibaren tercih ve başvuru işlemlerini almış olacağız ve böylece yerleştirme işlemlerini tamamlamış olacağız." dedi.

LGS tercihleri temmuz ayının ilk haftası başlayacak

LGS SİSTEMİNE DEVAM

Yusuf Tekin ayrıca LGS sisteminde değişikliğin söz konusu olmadığını ve aynı sistemle devam edileceğini söyledi.

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