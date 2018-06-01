LGS yarın yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Liselere Geçiş Sınavı (LGS), yarın saat 09.30’da başlıyor. Fen, sosyal bilimler, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin teknik bölümleri ve proje okulların olduğu 1.367 kurum, bu sınava göre öğrenci alacak. Yaklaşık 1 milyon öğrenci, 126 bin 510 kontenjan için yarışacak. Ayrıca 80 özel okul da bu sınavı kullanacak.

BELGELERİ EKSİK OLAN SINAVA ALINMAYACAK

Salona yerleştirmenin zamanında olabilmesi için öğrencilerin, en geç saat 09.00’da fotoğraflı sınav giriş belgesi ve kimliğiyle sınava girecekleri yerde olması gerekiyor. Belgeleri olmayanlar alınmayacak.

KAYGINIZI YENİN

Ayrıca en az iki siyah kurşun kalem, kalemtıraş, leke bırakmayan silgi getirilecek. Uzmanlar, son günün başarı için kritik olduğunu söyleyerek, adayları kaygı ve stresleriyle başa çıkmaları konusunda uyarıyor