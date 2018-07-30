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LGS yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) yerleştirme sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak.

Haber Merkezi | 30.07.2018 - 09:21..
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Milyonlarca öğrencinin sonucunu merekla beklediği LGS yerleştirme sonuçları açıklanıyor. Yaklaşık bir milyon öğrencinin ter döktüğü, 2 Haziran’da gerçekleşen LGS’nin tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak.

Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını TC Kimlik Numarası ile öğrenebilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2-13 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, bugün açıklanacak. Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden erişime açılacak.

LGS yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak


DÖRT AŞAMALI YERLEŞTİRME

Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları iletilecek. 6-10 Ağustos'ta birinci, 13-17 Ağustos'ta ikinci, 27-31 Ağustos'ta üçüncü, 3-6 Eylül'de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül'de yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak.

SINAVLI VE SINAVSIZ YERLEŞTİRME

2018 ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek.

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak.

LGS yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak

PUAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YERLEŞTİRME

Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı’na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme gerçekleşecek.

Merkezi sınav ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme olacak.

LGS yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak

NAKİL SÜRECİ

TEOG’da olduğu gibi LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile nakil süreci başlayacak. Yerleştirme sonuçları ile beraber açıklanacak boş kontenjanlara göre öğrenciler okullara nakil başvurusu yapacaklar. Sonuçların açıklanmasını takip eden ilk hafta başında 4 haftalık nakil süreci de başlayacak.


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