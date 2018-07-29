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LGS yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak

LGS yerleştirme sonuçları 30 Temmuz'da öğrencilere duyurulacak.

İHA | 29.07.2018 - 09:13..
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2-13 Temmuz tarihleri arasında tercihleri alınan LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz'da açıklanacak.

SONUÇLAR İNTERNETTE

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları iletilecek.

6-10 Ağustos'ta birinci, 13-17 Ağustos'ta ikinci, 27-31 Ağustos'ta üçüncü, 3-6 Eylül'de dördüncü nakil tercih başvuruları yapılacak. 10-14 Eylül'de yatılılık başvuruları okul ve kurumlarca alınacak.

LGS yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak

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