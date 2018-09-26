LGS’de formül ve tarih sorulmayacak

Milli Eğitim (MEB) Bakanı Ziya Selçuk’un, 15 Ekim’de açıklayacağı ‘Vizyon Belgesi’nin detayları belli olmaya başladı. MEB kaynaklarından alınan bilgiye göre ‘Vizyon Beglesi’ne ‘ezber’ konusu damgasını vuracak.

SORU SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK

Öğrenmenin önündeki en büyük engel olarak görünen ezbere darbe vurmak için Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) soru sisteminde değişiklik yapılacak. Ezbere dayalı soru olmayacak. Örneğin matematikte formül, sosyal bilimler sınavında ise tarih sorulmayacak. Bu bilgiler soru içinde yer alacak.

EĞİTİM VE BİLİŞİM AĞI

Yeni sistemde MEB tarafından kullanılan internet üzerinden çocukların destek alabileceği derslerin bulunduğu Eğitim ve Bilişim Ağı (EBA) daha da etkin kullanılacak. Bu sistem içindeki dersler çeşitlendirilecek. EBA’da işlenen konular ve çözümleri gösterilen sorular öğrenciler için yol gösterici olacak.

ÖĞRETMENLERE EĞİTİM

Ayrıca deneye ve gözleme dayalı faaliyetler artırılacak. Bu faaliyetlerde öğrenilen konular sınavlarda karşılarına çıkacak. Ayrıca çocukların dil ve iletişim becerilerinin artırılması için de kitap okuma faaliyetleri artırılacak.‘Vizyon Belgesi’nde sadece öğrenciler için değil öğretmenler için de programlar yer alacak.

Öğretmenlerin öğretme yeterlilikleri için eğitim verilecek. LGS’de çıkacak sorular için örnekler hazırlanacak ve örnek sorular öğretmenlerle erken paylaşılacak. Böylece öğrencilere yeni sistemin öğretilmesi daha kolay olacak.







