LGS'nin ilk oturumu tamamlandı

Hollanda'nın Hendrik-Ido-Ambacht kasabasında ilk defa bir uçan deniz taksi test edildi.

Liselere Geçiş Sınavı'nın(LGS), ikinci oturumu başladı. Adaylar toplam 50 soru için bir saat ter dökecekler.

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Sınav heyecanı uyutmadı

TEOG'un yerine getirilen ve bu yıl ilk kez düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'na giren öğrenciler ve velileri heyecandan sahura kadar uyuyamadı.