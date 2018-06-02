LGS'nin ilk oturumu tamamlandı

Ortaokul sekizinci sınıfta okuyan yaklaşık 1 milyon öğrencinin bir yıldır hazırlandığı Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) ilk oturumu tamamlandı.
Sınavın sözel bölümünden adaylara 50 soru yöneltildi, 75 dakika süre verildi. Saat 09.30’da başlayan ilk oturum 10.45’te sona erdi. Öğrenciler, uzun Türkçe paragraf sorularının dışında sınavı kolay bulduklarını söylediler.
İKİNCİ OTURUM 11.30'DA
Sözel sınavının ardından 45 dakika mola verecek olan öğrenciler, sayısal derslerden sorularının olacağı ikinci oturuma katılacak.