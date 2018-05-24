LGS'ye 10 gün kaldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek sınava, ortaokul 8’inci sınıflarda okuyan yaklaşık 1 milyon öğrenci katılacak. Öğrenciler bakanlık tarafından belirlenen okullarda LGS’ye girecek. Sınav saat 09.30’da başlayacak. Sıvava giriş belgeleri ise geçtiğimiz günlerde Bakanlık tarafından adaylara duyurulmuştu.

6 DERSTEN SINAV YAPILACAK

Sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşan LGS’de öğrencilere Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil olmak üzere altı dersten sınav yapılacak.

Sözel bölümde Türkçe dersinden 20, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dilden 10’ar olmak üzere toplam 50 soru çıkacak. Sayısal bölümde ise matematik ve fenden 20’şer olmak üzere toplam 40 soru yer alacak.

DERSLERİN KAT SAYILARI

TEOG'un yerine getirilen bu sistemde derslerin katsayıları önemine göre sıralandı. Türkçe, Matematik, ve Fen Bilimlerin kat sayıları 4, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü Ahlak Bilgisi, ve Yabancı Dil için kat sayıları 1 olarak hesaplanacak.