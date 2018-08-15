Liam Gallagher Türkiye'de ilk konserini verdi

Oasis grubunun kurucusu ve solisti Liam Gallagher, ilk kez Türkiye'deki hayranlarıyla buluştu. Geçen yıl ekim ayında "As You Were" isimli ilk solo albümünü çıkaran Gallagher, bu albümün dünya turnesi kapsamında konser verdi.

SEVİLEN ŞARKILARINI SESLENDİRDİ

Gallagher, 8 yılın ardından İstanbul'a gelen İngiliz alternatif rock grubu Starsailor ile Türk rock müzik grubu Mor ve Ötesi'nin ardından sahneye çıktı. Uzun yıllardır Türkiye’ye gelmesi beklenen sanatçı, hem yeni hem klasikleşmiş şarkılarını İstanbullular için seslendirdi.