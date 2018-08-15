taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.21425
Euro
7.05035
Altın
1188.75
Borsa
93418.65

Liam Gallagher Türkiye'de ilk konserini verdi

Oasis grubunun kurucusu ve solisti Liam Gallagher, ilk kez Türkiye'deki hayranlarıyla buluştu.

AA | 15.08.2018 - 09:42..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Oasis grubunun kurucusu ve solisti Liam Gallagher, ilk kez Türkiye'deki hayranlarıyla buluştu. Geçen yıl ekim ayında "As You Were" isimli ilk solo albümünü çıkaran Gallagher, bu albümün dünya turnesi kapsamında konser verdi.

SEVİLEN ŞARKILARINI SESLENDİRDİ

Gallagher, 8 yılın ardından İstanbul'a gelen İngiliz alternatif rock grubu Starsailor ile Türk rock müzik grubu Mor ve Ötesi'nin ardından sahneye çıktı. Uzun yıllardır Türkiye’ye gelmesi beklenen sanatçı, hem yeni hem klasikleşmiş şarkılarını İstanbullular için seslendirdi.

Liam Gallagher Türkiye'de ilk konserini verdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez

CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez

245
ABD menşeli ürünlerdeki yeni vergi oranları

ABD menşeli ürünlerdeki yeni vergi oranları

338
Türkiye'de ABD'ye yaptırım misillemesi

Türkiye'de ABD'ye yaptırım misillemesi

160
Juncker Yunan askerlerin serbest kalmasından memnun

Juncker Yunan askerlerin serbest kalmasından memnun

174
PKK Adıyaman'da mermer ocağına saldırdı

PKK Adıyaman'da mermer ocağına saldırdı

88
Beyaz Saray tehditlerine devam ediyor

Beyaz Saray tehditlerine devam ediyor

135
Çin Türkiye'den alüminyum ithal edecek

Çin Türkiye'den alüminyum ithal edecek

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM