taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.276
USD
3,7638
EURO
4,5296
ALTIN
159,09
PETR
66,7500

Liberyalılar haberleri 17 yıldır kara tahtadan öğreniyor

Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da kara tahtaya yazılarak hazırlanan sokak gazetesi, 17 yıldır okuyucularıyla buluşuyor.

AA | 03.01.2018 - 13:51..
  1. Haberler
  2. Medya
Liberyalılar haberleri 17 yıldır kara tahtadan öğreniyor

Başkent Monrovia'daki sokak gazetesi her gün kara tahta üzerine tebeşirle yazılan haberler sokaktan geçen okuyucularıyla ücretsiz buluşuyor.

Şehir merkezine yakın yol kenarında yer alan kara tahta gazete, ülkenin resmi dili olan İngilizce yayın yapıyor.

Liberyalılar haberleri 17 yıldır kara tahtadan öğreniyor

Liberyalılar haberleri 17 yıldır kara tahtadan öğreniyor

"AMACIMIZ, HALKI ÜCRETSİZ BİLGİLENDİRMEK"

Daily Talk Gazetesi Yayın Yönetmeni Alfred Sirleaf, 2000'den beri okuyucularını günlük ulusal ve uluslararası haberler ile buluşturduklarını dile getirerek, "Kara tahta üzerine tebeşir ve fotoğraflar ile hazırladığımız gazetemiz, Liberyalılara ücretsiz haber sunmak amacıyla yayına başladı. Bizim amacımız halkımızın ülke ve dünyadaki olaylar ile ilgili bilgilenmesi ve eğitilmesidir." dedi.

Gazetenin tahta üzerine tek sayfa olarak yayınlandığını ifade eden Sirleaf, "Sokak gazetemize baktığınızda sayfanın merkezinde ve kenarlarında Liberya'daki ve dünyadaki olaylar ile ilgili gelişmeleri kolaylıkla okuyabilirsiniz." diye konuştu.

Sirleaf, sokak gazetesinin yayın ve içerik anlamında normal gazeteden hiçbir farkı olmadığının altını çizerek, gazetesindeki haberlerin 5N1K kuralına göre yayınlandığını dile getirdi.

Liberyalılar haberleri 17 yıldır kara tahtadan öğreniyor

7 KİŞİLİK EKİP VE GÖNÜLLÜ KADROSU

Sirleaf, "The Daily Talk sokak gazetesinin gelirleri birkaç reklamdan ibaret. Tahtanın reklam bölümüne bazı firmaların reklamlarını yazıyoruz. Onlar da bize kamera, kağıt, kırtasiye ürünleri gibi malzeme desteğinde bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

Haberlerin yanı sıra fotoğraflarla gazeteyi süslediklerini kaydeden Sirleaf, gazetenin 7 kişilik bir bir ekip tarafından çıkarıldığını ve ülkenin farklı bölgelerinden gönüllü gazetecilerin de haber gönderdiğini anlattı.

Liberyalılar haberleri 17 yıldır kara tahtadan öğreniyor

"SEÇİM ZAMANI GÜNDE 5 BİN OKUYUCUMUZ VAR"

Gazeteye olan ilginin ülke gündemine göre değiştiğine dikkati çeken Sirleaf, "Seçim zamanlarında ya da tartışmalı dönemlerde gazeteye ilgi artıyor ama ülke gündemi sakin ise azalıyor. Mesela seçim zamanlarında günlük 5 bin okuyucumuz oluyor." dedi.

Liberyalılar haberleri 17 yıldır kara tahtadan öğreniyor

İLETİŞİM ARAÇLARINDAN YOKSUN İNSANLAR İÇİN

Sirleaf, insanların elektrik sıkıntısı nedeniyle televizyon, radyo ve internet gibi iletişim araçlarına ulaşamadığını dile getirerek "İnsanlar evlerine ya da işlerine giderken buradan geçiyor ya da araçlarında trafikte bekleyen insanlar gazetemizi birkaç dakika okuyarak gündemden haberdar oluyorlar." sözlerini dile getirdi.

Gazetenin okuyucularından Elkannah Johnson ise gazeteyi her gün okuduğunu ve bu yolla ülkedeki ve dünyadaki olaylar ile ilgili bilgi sahibi olduğunu kaydetti.

Johnson, tebeşirle yazılan kara tahta gazetenin kendileri için çok önemli olduğu belirterek, "Bazen buradaki haberler ana akım medya yayın organlarından bile daha önce yayınlanıyor." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Cem Yılmaz-Yılmaz Vural düeti
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde, Cem Yılmaz ve Yılmaz Vural'ın düeti stüdyoyu coşturdu.
TRT dizileri dünya ekranlarında
Son zamanlarda Diriliş Ertuğrul dizisiyle ön plana çıkan TRT'nin yapımlarının satışından elde ettiği gelir, geçen yıl 70 milyon liraya ulaştı.
Doktor Geldi 3. sezona başlıyor
Doç. Dr. Halit Yerebakan'ın sunduğu sağlık programıyla sorularınıza 3. sezonda da yanıt bulabileceksiniz.
Canlı yayında önden-arkadan milliyetçi kavgası
Habertürk canlı yayınına katılan anketçi Hakan Bayrakçı ile hukukçu Selman Öğüt arasında milliyetçilik tartışması yaşandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Demet Akalın'a Twitter'da Diyanet tepkileri

Demet Akalın'a Twitter'da Diyanet tepkileri

95
CHP'den Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a çağrı

CHP'den Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a çağrı

193
ANAP: Abdullah Gül ile görüştük

ANAP: Abdullah Gül ile görüştük

148
2018 yılı memur ve emekli zamları belli oldu

2018 yılı memur ve emekli zamları belli oldu

118
Astrolog Döşer: ABD'nin tahtı sallanıyor

Astrolog Döşer: ABD'nin tahtı sallanıyor

138
Şirin Payzın hükümetten Gezi için özür bekliyor

Şirin Payzın hükümetten Gezi için özür bekliyor

229
İran yaşananlardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu

İran yaşananlardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu

109
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM