Libya açıklarında 104 göçmen kurtarıldı

Sahil güvenlik ekipleri şişme bottaki 13'ü kadın 104 göçmeni kurtardı. Sudan, Mısır, Fas ve Tunus uyruklu bu göçmenler, başkent Trablus'taki barınma merkezine götürüldü.

ÇÖLDE YA DA DENİZDE ÖLÜYORLAR

Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı Deniz Kuvvetlerince yapılan yazılı açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin şişme bir bottaki 13'ü kadın 104 göçmeni kurtardığı duyuruldu.

Açıklamada, Sudan, Mısır, Fas ve Tunus uyruklu bu göçmenlerin daha sonra Trablus'taki barınma merkezine götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenlerin bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.