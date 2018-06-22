Libya açıklarında 237 göçmen ölümden kurtarıldı

Sahil güvenlik ekiplerinin iki ayrı kurtarma operasyonunda, şişme botlarda bulunan 2'si çocuk, 3'ü kadın 237 kaçak göçmeni kurtardığı ifade edildi.

İlk operasyonun Karaboli'nin 20 kilometre kuzeyinde ikincisinin ise 36 mil kuzeyde gerçekleştirildiği, kurtarılanların büyük kısmının Sudan uyruklu olduğu kaydedildi.

3 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Kurtarılanların yapılan insani ve tıbbi yardımların ardından Tacura kentindeki barınma merkezine nakledildikleri aktarıldı. Son operasyonla birlikte Karaboli açıklarında kurtarılanların sayısı 680'e yükselmiş oldu.

Deniz Kuvvetlerinden daha önce yapılan açıklamada, 142 kaçak göçmenin kurtarıldığı, 3 kişinin ise cesedine ulaşıldığı belirtilmişti.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenlerin bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.