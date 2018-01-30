taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.845
USD
3,7899
EURO
4,6914
ALTIN
162,84
PETR
69,1100

Libya'da 120 göçmen kurtarıldı

Libya Deniz Kuvvetlerine bağlı liman ve sahil güvenlik ekiplerinin, Trablus sahili açıklarında şişme botta bulunan 120 göçmeni kurtardığı belirtildi.

AA | 30.01.2018 - 07:24..
  1. Haberler
  2. Dünya

Libya'da 120 göçmen kurtarıldı

Libya Deniz Kuvvetleri Liman Sahil Koruma Şefi el-Hadi Muhammed Sabrata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurtarma ekibi tarafından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 120 Afrikalı yasa dışı göçmenin kurtarıldığını söyledi.

Muhammed, Trablus'un 60 kilometre doğusundaki Karapoli kenti açıklarında gerçekleşen kurtarma operasyonu ardından göçmenlerin Yasa Dışı Göçle Mücadele Merkezine naklinin yapıldığını dile getirdi.

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Öte yandan göçmenlere sağlık hizmeti veren Uluslararası Tıp Kurulu üyesi doktor Abdulaziz el-Mısrati, kurtarılanlar arasında 13 kadın, 4 çocuk bulunduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac geçen kasım ayında yaptığı açıklamada yasa dışı göç nedeniyle Libya'da bulunan göçmen sayısının yarım milyonu aştığını kaydetmişti.

AKDENİZ ÜZERİNDEN AVRUPA'YA...

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD askerlerinin spor uygulaması üslerini deşifre etti

ABD askerlerinin spor uygulaması üslerini deşifre etti

19
Almanya'da devlet sırrını ifşa eden 2 kişi tutuklandı

Almanya'da devlet sırrını ifşa eden 2 kişi tutuklandı

86
68 yaşındaki doktor Afrin'e gitmek için mektup yazdı

68 yaşındaki doktor Afrin'e gitmek için mektup yazdı

55
Genç futbolcunun bıçaklanarak öldürüldüğü anlar

Genç futbolcunun bıçaklanarak öldürüldüğü anlar

22
CHP'li Atıcı: Bizim tek rakibimiz HDP

CHP'li Atıcı: Bizim tek rakibimiz HDP

49
AB'den İngiltere'ye Brexit sürecinde çifte standart

AB'den İngiltere'ye Brexit sürecinde çifte standart

11
ABD'de Trump'ın 'yasak ilişkileri' gündemde

ABD'de Trump'ın 'yasak ilişkileri' gündemde

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM