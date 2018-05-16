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Libya'da 3 korunaklı bölge terörden kurtarıldı

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin destek verdiği General Halife Hafter'e bağlı güçler, Derne kenti yakınında 3 korunaklı bölgeyi ele geçirdi.

AA | 16.05.2018 - 02:46..
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Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, düzenlediği basın toplantısında, Derne'ye yönelik operasyon çerçevesinde, kent yakınındaki korunaklı mevzilerden Ez-Zahru'l Hamr, El-Hayle ve Mertube'de kontrolün sağlandığını söyledi.

"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

Düşman safında büyük kayıp olduğunu ifade eden Mismari, "Derne terörden arındırılıncaya kadar operasyonun kararlılıkla sürdürüleceğini" vurguladı.

Hafter güçlerinden daha önce yapılan açıklamada ise Derne operasyonu çerçevesinde 6'sı yabancı uyruklu 21 teröristin yakalandığı kaydedilmişti.

Yakalananlar arasında Derne Mücahitleri Şura Konseyi yöneticilerinden Abdulmelik el-Mansur'un da olduğu ifade edilmişti.

4 YILDIR ABLUKA ALTINDAYDI

Hafter güçleri, dört yıldan bu yana abluka altında tutulan kenti, Derne Mücahitleri Şura Konseyinin kontrolünden kurtaracak operasyonun başlatıldığını duyurmuştu.

Ülkede meşruiyet iddiasındaki hükümetlerden bağımsız hareket eden Derne Mücahitleri Şura Konseyi, 2015 yılında terör örgütü DEAŞ'tan aldığı Derne kentini elinde tutuyor. Derne, ülkenin doğusunda Hafter güçlerinin kontrolünde bulunmayan tek kent durumunda. Konsey, İslami gruplar tarafından, General Hafter'in "Bingazi’yi aşırı gruplardan temizlemek amacıyla" başlattığını ileri sürdüğü operasyona karşı 12 Aralık 2014'te kurulmuştu.

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