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Libya'da 80 göçmen kurtarıldığı açıklandı

Libya'nın batısında Akdeniz açıklarında 80 kaçak göçmen kurtarıldı.

AA | 04.05.2018 - 21:17..
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Libya'da 80 göçmen kurtarıldığı açıklandı

Libya Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, sahil güvenlik ekipleri tarafından bugün ülkenin kuzeybatısındaki Millite Gaz Kompleksi'nin 25 mil açıklarındaki bir şişme bot içinde 28'i kadın 11'i çocuk olmak üzere 80 kaçak göçmen kurtarıldı.

Avrupa'ya geçmeyi planlayan yasa dışı göçmenlerin çeşitli Afrika ülkelerinden geldiğinin tespit edildiği kaydedildi.

AFRİKALI GÖÇMENLERİN GEÇİŞ KAPISI

Göçmenlerin kurtarılmasının ardından gerekli insani yardımların yapıldığı ve kaçakların Trablus'un doğusundaki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Tacura Göçmen Sığınma Merkezine nakledildiği belirtildi.

Libya siyasi ve güvenlik krizlerine rağmen Avrupa'ya göçü arzulayan Afrikalı kaçak göçmenlerin önemli geçiş kapısı olarak dikkati çekiyor. Yerel ve uluslararası kaynaklara göre Libya'da yüzde 95'i Afrikalı olmak üzere 24 ülkeden kaçak göçmen bulunuyor.

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