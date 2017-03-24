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Libya'da batan gemide ölen iki kardeş toprağa verildi

Libya'da batan Türk bandıralı kuru yük gemisinde ölen Cevceddin ve Celalettin Tunca kardeşler, memleketleri Zonguldak'ta toprağa verildi.

24.03.2017 - 16:28
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İstanbul'dan Libya’ya mermer tozu götüren 'Tınaztepe-S' adlı kuru yük gemisi, Misurata Limanı açıklarına demirlediği sırada olumsuz hava koşulları nedeniyle geçen 16 Mart'ta battı. Ölen gemi personeli arasında bulunan Zonguldaklı 45 yaşındaki Cevceddin ve 41 yaşındaki Celallettin Tunca kardeşlerin cenazeleri Libya'daki işlemlerin tamamlanması ardından Zonguldak'a getirildi.

Libya'da batan gemide ölen iki kardeş toprağa verildi

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Tunca kardeşlerin annesi 76 yaşındaki Hanife ve babası 88 yaşındaki Nurettin Tunca, cenazelerin köye getirilmesiyle gözyaşlarına boğuldu. Hanife Tunca, Keller Camisi önünde çocuklarının tabutu başına ayakkabısız çoraplarıyla gelerek gözyaşı döktü. İki oğlunu kaybeden Hanife Tunca, "Ah kıymetli yavrularım benim. Ben nasıl dayanacağım acınıza?" diyerek gözyaşı döktü.
İki kardeş için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrası baba Nurettin Tunca, oğullarının tabutunu öperek vedalaştı.
15 yıllık gemici evli ve 3 çocuk babası Cevceddin ile 5 yıllık gemici kardeşi Celalletin Tunca'nın cenazeleri, köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Libya'da batan gemide ölen iki kardeş toprağa verildi

Libya'da batan gemide ölen iki kardeş toprağa verildi

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