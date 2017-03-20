Libya'da batan gemiden kurtarılanlar Türkiye'de

Misurata Limanı açıklarında demirlediği sırada olumsuz hava şartları nedeniyle batan Türk bayraklı "M/V TINAZTEPE-S isimli gemi personelinden kurtulan 7 kişi, Türkiye'ye getirildi.

AİLELERİ KARŞILADI

Libya'dan aldıkları geçici pasaportlarla yurda dönen 7 kişi, Atatürk Havalimanı'nda polis ekiplerince özel ofise alınarak, inceleme yapıldı. Gerekli kimlik tespitlerinin ardından evlerine gitmeye hazırlanan mürettebatı, aileleri ve şirket yetkilileri karşıladı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Mürettebat yakınlarından bazıları fenalık geçirirken, bazılarının da gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Gazetecilere konuşmak istemeyen kazazedeler, bir an önce ailelerine kavuşmak istediklerini belirtti.

Geminin ait olduğu şirket yetkilisi Cahit Varol, elim bir kazanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Varol, karşıladıkları kurtarılan personelden detaylı bilgileri alacaklarını ifade ederek, yarın kapsamlı bir açıklama yapacaklarını duyurdu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Gemi, 16 Martta, Misurata Limanı açıklarında demirlediği sırada, yerel saatle 10.30'da batmıştı. Mürettebattan 7'si kurtarılırken, 3 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Halen kayıp olan 3 mürettebatı arama çalışmaları ise devam ediyor.