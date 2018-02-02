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Libya’da bot faciası

Libya'da, göçmenlerin bulunduğu botun batması sonucu 90 kişi boğularak hayatını kaybetti.

İHA | 02.02.2018 - 13:58..
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Uluslararası Göç Örgütü (IOM) yaptığı açıklamada, bir botun Libya açıklarında battığını ve botta bulunan 90 kişinin öldüğünü bildirdi.

Açıklamada, 2 Libyalı ve 8 Pakistanlının bedenlerinin kıyıya vurduğu, 2 kişinin yüzerek kıyıya ulaştığı, bir kişinin ise balıkçılar tarafından kurtarıldığı belirtildi.

LİBYA GÖÇMENLERİN ÇIKIŞ NOKTASI

Libya, tekneyle Avrupa’ya göç etmek isteyenler için göçmenler tarafından çıkış noktası olarak kullanılan bir ülke. Uluslararası Göç Örgütü rakamlarına göre 28 Ocak’a kadar, 6 bin 624 mültecinin deniz yoluyla Avrupa’ya girdiği ifade edildi.

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