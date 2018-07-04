Libya'da göçmenleri taşıyan bot battı

Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Karaboli kentinin 8 mil açıklarında batan şişme bottaki 28'i kadın, 6'sı çocuk 125 göçmenin kurtarıldığı duyuruldu.

BOĞULAN 6 KİŞİNİN CESETLERİ BULUNDU

Denizde boğulan 6 göçmenin ise cesetlerine ulaşıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, söz konusu göçmenlerin Afrika uyruklu olduğu belirtildi.

Açıklamada, kurtarılanların insani ve tıbbi yardımların ardından Trablus'taki barınma merkezlerine gönderildiği ifade edildi.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenlerin bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor.