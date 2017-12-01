taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.269
USD
3,9284
EURO
4,6711
ALTIN
161,09
PETR
63,1500

Libya'da sığınmacı sayısı 1 milyona dayandı

IOM, Libya'da kayıtlı 400 bin sığınmacı bulunmasına rağmen bu rakamın 1 milyona ulaşabileceğini duyurdu.

AA | 01.12.2017 - 16:37..
  1. Haberler
  2. Dünya

libya

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcülerinden Leonard Doyle, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, IOM'in gönüllü geri dönüş programı kapsamında bu yıl Libya'da 14 bin sığınmacının hava yoluyla ait oldukları ülkelere taşındığını söyledi.

Yıl sonuna kadar 15 bin sığınmacıyı daha hava yoluyla ülkelerine götüreceklerini anlatan Doyle, Libya'daki gözaltı merkezlerine getirilen sığınmacı sayısında son haftalarda sert bir yükseliş olduğunu belirtti.

SAYI 1 MİLYONA ÇIKABİLİR

BM'nin göç örgütü olan IOM'in Sözcüsü, Trablus'un batısındaki Sabratha kentindeki gayriresmi gözaltı merkezindeki sığınmacıların nakledilmesi sonucu, ortalama 5-6 bin civarında sığınmacının bulunduğu gözaltı merkezlerindeki sayının 15 binlere dayandığını aktardı.

Doyle, IOM'in 400 bin sığınmacıyı kayıt altına aldığını ifade ederek, gerçekte bu rakamı 700 bin ila 1 milyon olarak tahmin ettiklerini kaydetti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa Al-Sarraj ise yaptığı dün yaptığı açıklamada, resmi verilere göre, Libya'ya 24 ülkeden gelen sığınmacı sayısının 500 bini geçtiğini belirtmişti.

İlginizi Çekebilir
Kılıçdaroğluna 1,5 milyon dolarlık tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları, haklarında iddialarda bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 1 milyon 500 bin lira manevi tazminat talebiyle dava açtı.
Arjantin kayıp denizaltının mürettebatını aramayacak
44 kişilik mürettebatıyla Patagonya açıklarında batan ARA San Juan isimli denizaltı için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.
ABD'den misket bombası yasağında geri adım
Pentagon, kullanımını yasakladığı misket bombasına getirdiği kısıtlama kararından geri adım attı, bombanın kullanımına devam edilmesi kararını aldı.
Bangladeş'te Papa'ya yoğun ilgi
Katolik aleminin ruhani lideri Papa Françesko, Myanmar'ın ardından Bangladeş'e giderek ayinlere katıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ebru Gündeş'in Reza kaygısı AK Parti toplantısında konuşuldu

Ebru Gündeş'in Reza kaygısı AK Parti toplantısında konuşuldu

186
CHP belgeleri basınla paylaştı

CHP belgeleri basınla paylaştı

515
Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

89
Neçirvan Barzani Şırnak'ta

Neçirvan Barzani Şırnak'ta

218
Celal Ülgen: Reza ABD'ye gittiğinde ne olacağı bellliydi

Celal Ülgen: Reza ABD'ye gittiğinde ne olacağı bellliydi

215
Katliamcı Hırvat, kendi cezasını kendisi kesti

Katliamcı Hırvat, kendi cezasını kendisi kesti

119
Metin Topuz ek ifadesinde itiraflarda bulundu

Metin Topuz ek ifadesinde itiraflarda bulundu

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM