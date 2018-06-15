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Libya'daki 157 Nijeryalı gönüllü olarak ülkesine döndü

Libya'daki 157 Nijeryalı göçmen gönüllü olarak ülkelerine döndü.

AA | 15.06.2018 - 21:52..
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Libya'daki 157 Nijeryalı gönüllü olarak ülkesine döndü

Lagos'taki Nijerya Göç İdaresi Başkanı Abraham Tamrat, gazetecilere yaptığı açıklamada, 157 Nijeryalı göçmenin daha kendi rızalarıyla Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü söyledi.

9 HAMİLE KADIN DA VAR

Tamrat, dönenlerin Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) tarafından karşılandığını belirterek, grubun içinde 9 hamile kadın ve bebeklerin bulunduğunu ifade etti.

Libya'dan Nijerya'ya dönen göçmenlerin hükümetten yardım aldığını dile getiren Tamrat, son iki haftada 514 Nijeryalının gönüllü olarak ülkelerine döndüğü bilgisini paylaştı.

BİR YILDA DÖNEN SAYISI 7 BİN

NEMA tarafından yayımlanan rapora göre, son bir yılda yaklaşık 7 bin Nijeryalı gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine dönüş yaptı.

Yaklaşık 186 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi olan Nijerya'da halk, devam eden ekonomik kriz ve yolsuzluklar nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

BOKO HARAM NEDENİYLE ÜLKELERİNİ TERK EDİYORLAR

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren Boko Haram örgütü ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar da milyonlarca Nijeryalının evlerini terk etmek zorunda kalmasına neden oluyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenlerin bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

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