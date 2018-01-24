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Libya'daki bombalı saldırıda ölü sayısı 22'ye yükseldi

Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde düzenlenen iki bombalı saldırıda ölü sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi.

AA | 24.01.2018 - 04:25..
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Libya'daki bombalı saldırıda ölü sayısı 22'ye yükseldi

El-Cela Devlet Hastanesinin Facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre, dün akşam Bingazi'de bir caminin önünde bombalı araçlarla gerçekleştirilen iki saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

21 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Saldırılarda yaralanan 21 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Güvenlik kaynakları ise saldırıda Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine bağlı Soruşturma ve Tutuklama Bölük Komutanı Ahmed el-Feyturi'nin de hayatını kaybettiğini, yine bu meclise bağlı Libya Genel İstihbarat Servisi Casuslukla Mücadele Bölümü Sorumlusu El-Mehdi el-Fellah'ın yaralandığını kaydetti.

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