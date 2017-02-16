Libyalı mühendis organ nakliyle şifayı Türkiye'de buldu

Elektrik Elektronik Mühendisi olan 49 yaşındaki, evli ve 5 çocuk babası Khaled El Hadad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de Kastamonu Üniversitesinde bilgisayar mühendisliğinde doktorasını sürdürdüğünü belirtti.

KARACİĞER YETMEZLİĞİ

Bir süre önce rahatsızlanarak özel bir hastaneye başvurduğunu, yapılan inceleme sonrasında Hepatit B tanısı konulduğunu ve tedaviye alındığını söyleyen Hadad, sağlık durumunun çok iyi olmadığını ve bir süre sonra nakil gerekebileceğinin iletildiğini anlattı. Hadad, "Birkaç ay önce durum ağırlaştı ve karaciğer yetmezliğine kadar gitti. Acil nakil yapılması gerektiği belirtildi." dedi.

EN FAZLA BİR AY YAŞAYABİLİRSİN DEDİLER

Tedavi planlaması yapıldığında kendisine verilen ilacı tam kullanmadığının ve bu durumun da hastalığın ilerlemesine yol açtığının altını çizen Hadad, "Bir süre ilacı kullanmadım. İlaç kullanmadığım için, hızlı bir şekilde hastalığım nüksetti. Maalesef, yaşamam için karaciğer nakli olmam gerekti. Ani gelişen atak sonrasında Aralık 2016'da bu karar alındı. Doktorlar, nakil olmazsam yaşam süresinin en fazla bir ay olabileceğini iletti." diye konuştu.

KARDEŞİME CAN BORÇLUYUM

Durumu, Libya'daki ailesi ile paylaşan Hahad, yapılan tetkikler sonucunda ortopedi doktoru olan erkek kardeşinin karaciğerinin uyumlu olduğunun tespit edildiğini söyledi. Hahad, "Doktor olan kardeşim, nakil yapılabilmesi için Türkiye'ye geldi. Kardeşime, bir can borçluyum." sözleriyle duygularını dile getirdi.

TÜRKİYE'DE KENDİMİ GÜVENDE HİSSETTİM

Vatan toprakları dışında böylesine ağır bir ameliyat geçirdiğini, ancak hiçbir şekilde kaygılanmadığını ifade eden Hahad, şunları kaydetti: "Türkiye'nin bu konuda çok iyi ve karaciğer ameliyatlarında başarı oranlarının çok yüksek olduğunu biliyordum. Daha önce de birkaç Libyalı arkadaşım karaciğer ve böbrek ameliyatını Türkiye'de yaptırmıştı. Türkiye'de kendimi güvende hissettim. Tüm hekimlere teşekkür ediyorum. Önemli ve tehlikeli bir operasyon geçirdim. Benim için ellerinden geleni yaptılar, herkese müteşekkirim."

AÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Karaciğer Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Deniz Balcı, "Çok başarılı bir ameliyat geçti. Hastamız, operasyondan iki hafta sonra taburcu olacak bir noktaya geldi. Her iki hastamızın da sağlık durumu çok iyi." dedi.