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Lice kırsalında çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır Lice'de yürütülen operasyonda 1 asker şehit olurken, 4 asker yaralandı.

DHA | 25.04.2018 - 21:38..
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Lice İlçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan sürdürülen operasyon kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları bugün saat 17.30 sıralarında bir grup teröristle karşılaştı.

DİYARBAKIR'DAN ACI HABER

teröristlerin açtığı ateşe, askerler anında karşılık verdi. Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ek binasına kaldırılarak tedavi altına alındı.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Çatışmanın ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye gönderilen takviye ekiplerle geniş çaplı operasyon başlatıldığı ve zaman zaman çatışmalar yaşandığı belirtildi.

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