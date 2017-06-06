Lice kırsalında operasyonlar devam ediyor

Lice ilçesine geçen Vali Aksoy, Lice Belediyesini ziyaret etti ve yapımı süren Lice Hükümet Konağında da incelemede bulundu.

10 BİN PERSONELLE OPERASYON

Daha sonra Lice 1. Jandarma Komando Alay Komutanlığında düzenlenen il güvenlik koordinasyon toplantısına katılan Aksoy, PKK'lı teröristlere yönelik 10 bin 73 güvenlik personelinin katılımıyla Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu'nun gerçekleştirildiğini anımsattı.

TERÖRİSTLER BÖLGEDEN TEMİZLENİYOR

Bin 528 kilometre karelik bir alanda terörist unsurların aranması, temizlenmesi ve bunların etkisiz hale getirilmesi için operasyonun kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Aksoy, aynı zamanda terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından birini oluşturan uyuşturucunun yerinde yok edilmesi hususunda önemli çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN..."

Vali Aksoy, güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden çalışma yürüttüğünü aktararak, şöyle konuştu:

"En üst komutanından en alt noktadaki polis memurumuz ve uzman çavuşumuza kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Terörle mücadele konusunda devletimiz büyük bir kararlılık içerisinde bu çalışmaları ortaya koyuyor. Güvenlik birimlerimizde alınan bu kararlar çerçevesinde çalışmaları büyük bir hassasiyet içerisinde sürdürüyor. Terör sona erinceye, silahlı unsurlar ortadan kaldırılıncaya kadar bu mücadele devam edecek."