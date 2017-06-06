taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.332
USD
3,5237
EURO
3,9715
ALTIN
146,60
PETR
49,5000

Lice kırsalında operasyonlar devam ediyor

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonda Mehmetçik arama tarama faaliyetleri yapıyor.

06.06.2017 - 19:25
  1. Haberler
  2. İç Haber

Lice ilçesine geçen Vali Aksoy, Lice Belediyesini ziyaret etti ve yapımı süren Lice Hükümet Konağında da incelemede bulundu.

10 BİN PERSONELLE OPERASYON

Daha sonra Lice 1. Jandarma Komando Alay Komutanlığında düzenlenen il güvenlik koordinasyon toplantısına katılan Aksoy, PKK'lı teröristlere yönelik 10 bin 73 güvenlik personelinin katılımıyla Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu'nun gerçekleştirildiğini anımsattı.

Lice kırsalında operasyonlar devam ediyor

TERÖRİSTLER BÖLGEDEN TEMİZLENİYOR

Bin 528 kilometre karelik bir alanda terörist unsurların aranması, temizlenmesi ve bunların etkisiz hale getirilmesi için operasyonun kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Aksoy, aynı zamanda terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından birini oluşturan uyuşturucunun yerinde yok edilmesi hususunda önemli çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Lice kırsalında operasyonlar devam ediyor

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN..."

Vali Aksoy,  güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden çalışma yürüttüğünü aktararak, şöyle konuştu:

"En üst komutanından en alt noktadaki polis memurumuz ve uzman çavuşumuza kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Terörle mücadele konusunda devletimiz büyük bir kararlılık içerisinde bu çalışmaları ortaya koyuyor. Güvenlik birimlerimizde alınan bu kararlar çerçevesinde çalışmaları büyük bir hassasiyet içerisinde sürdürüyor. Terör sona erinceye, silahlı unsurlar ortadan kaldırılıncaya kadar bu mücadele devam edecek."

Lice kırsalında operasyonlar devam ediyor

Lice kırsalında operasyonlar devam ediyor

Lice kırsalında operasyonlar devam ediyor

Lice kırsalında operasyonlar devam ediyor

İlginizi Çekebilir
Nevşin dönemedi tweeti sildi
CNN Türk ekranlarından uzaklaştırılan Nevşi Mengü, sosyal medya hesabından geri döneceğini söyledi. Fakat geri dönemedi.
FETÖ'nün medya yapılanması hakkında iddianame hazırlandı
FETÖ'nün medya yapılanması davasında aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 13 şüpheliye 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
Hakkari'de çatışma: 1 asker şehit
Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 1 asker şehit olurken 6 asker yaralandı.
Hakkari'de askeri araç kaza yaptı
Çukurca ilçesinde askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 asker yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç'ın damadı: Kayınpederim tavsiye etti

Bülent Arınç'ın damadı: Kayınpederim tavsiye etti

187
Arda Turan Yıldırım Demirören'e de küfretti

Arda Turan Yıldırım Demirören'e de küfretti

172
Orman'dan Q7'ye: Niyetin varsa git F.Bahçe'ye

Orman'dan Q7'ye: Niyetin varsa git F.Bahçe'ye

79
Arda'nın Bilal Meşe'ye ettiği küfürler

Arda'nın Bilal Meşe'ye ettiği küfürler

135
Fatih Terim Arda Turan'ı kadro dışı bıraktı

Fatih Terim Arda Turan'ı kadro dışı bıraktı

297
Bilal Meşe: Arda Terim ve Demirören'e de küfretti

Bilal Meşe: Arda Terim ve Demirören'e de küfretti

180
Arda Turan milli takımı bıraktığını açıkladı

Arda Turan milli takımı bıraktığını açıkladı

652
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM