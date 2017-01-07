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Lice kırsalında sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 10 kırsal mahallede 5 Ocak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

AA | 07.01.2017 - 00:30
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Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesi kırsalında faaliyet yürüten, aralarında elebaşıların da bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, operasyon yapılan bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 5 Ocak'ta Kayacık, Ortaç, Yalaza, Tepe, Arıklı, Serince, Çağdaş, Uçarı, Dibekköy ve Yolçatı mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 6 Ocak saat 24.00’ten itibaren sona erdiği kaydedildi.

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