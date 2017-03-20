taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.457
USD
3,6271
EURO
3,9088
ALTIN
143,87
PETR
51,4900

Lice şehitlerine uğurlama töreni

Lice'de PKK'lılarla girdikleri çatışmada şehit olan yüzbaşı Fuat Oğuzcan ile onbaşı Zinnur Ezim'in cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

20.03.2017 - 11:09
  1. Haberler
  2. İç Haber

1

Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kulp ilçeleri ile Bingöl'ün Genç İlçesi'nde PKK'ya yönelik 5 Mart'ta 7 bin polis, asker ve korucunun katımıyla başlatılan operasyonlar sürerken, dün Lice İlçesi'nde bir grup teröristle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan ve Uzman Onbaşı Zinnur Ezim için Diyarbakır 7'inci Kolordu Komutanlığı'nda bu sabah uğurlama töreni düzenlendi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU ŞEHİT CENAZESİNE KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Milletvekil Ebubekir Bal, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Attila, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'nin yanı sıra şehit yakınları ve silah arkadaşı katıldı.

ŞEHİT CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Uğurlama töreninde özgeçmişleri okunan şehitler daha sonra dini vecibelerin yerine getirilmesinden sonra cenazeleri son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi. Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan'ın cenazesi Gaziantep'e, Jandarma Uzman Onbaşı Zinnur Ezim'in cenazesi ise Osmaniye'ye gönderildi.

Lice şehitlerine uğurlama töreni

Gaziantep nüfusuna kayıtlı 35 yaşındaki Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan'ın 2012-2016 tarihleri arasında görev yaptığı Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan atandığı Elazığ'da 15 Temmuz 2016 tarihinde göreve başladığı ve evli 1 çocuk babası olduğu belirtildi. Osmaniye nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Zinnur Ezim'in ise, Diyarbakır Hani ilçesi 3'üncü Jandarma Komando Tabur Komutanlığındaki görevine 13 Mart 2016 tarihinde başladığı ve bekar olduğu kaydedildi.

Lice şehitlerine uğurlama töreni

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Martin Schulz SPD Genel Başkanı seçildi

Martin Schulz SPD Genel Başkanı seçildi

225
Bahçeli siyasi geleceğini değerlendirdi

Bahçeli siyasi geleceğini değerlendirdi

136
Barselona'da Katalan bağımsızlığına karşı yürüyüş

Barselona'da Katalan bağımsızlığına karşı yürüyüş

21
Merkel'den Trump'a gönderme: Serbest ticaretten yanayız

Merkel'den Trump'a gönderme: Serbest ticaretten yanayız

17
Marion Marechal Le Pen'den küstah tweet

Marion Marechal Le Pen'den küstah tweet

108
Asena Atalay'ın icra talebine mahkemeden ret

Asena Atalay'ın icra talebine mahkemeden ret

19
Didem Soydan'dan Ahmet Şık paylaşımı

Didem Soydan'dan Ahmet Şık paylaşımı

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM