Lice şehitlerine uğurlama töreni

Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kulp ilçeleri ile Bingöl'ün Genç İlçesi'nde PKK'ya yönelik 5 Mart'ta 7 bin polis, asker ve korucunun katımıyla başlatılan operasyonlar sürerken, dün Lice İlçesi'nde bir grup teröristle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan ve Uzman Onbaşı Zinnur Ezim için Diyarbakır 7'inci Kolordu Komutanlığı'nda bu sabah uğurlama töreni düzenlendi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU ŞEHİT CENAZESİNE KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Milletvekil Ebubekir Bal, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cumali Attila, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'nin yanı sıra şehit yakınları ve silah arkadaşı katıldı.

ŞEHİT CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Uğurlama töreninde özgeçmişleri okunan şehitler daha sonra dini vecibelerin yerine getirilmesinden sonra cenazeleri son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi. Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan'ın cenazesi Gaziantep'e, Jandarma Uzman Onbaşı Zinnur Ezim'in cenazesi ise Osmaniye'ye gönderildi.

Gaziantep nüfusuna kayıtlı 35 yaşındaki Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan'ın 2012-2016 tarihleri arasında görev yaptığı Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan atandığı Elazığ'da 15 Temmuz 2016 tarihinde göreve başladığı ve evli 1 çocuk babası olduğu belirtildi. Osmaniye nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Zinnur Ezim'in ise, Diyarbakır Hani ilçesi 3'üncü Jandarma Komando Tabur Komutanlığındaki görevine 13 Mart 2016 tarihinde başladığı ve bekar olduğu kaydedildi.