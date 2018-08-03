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Lice ve Hani kırsalındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada Lice ve Hani kırsalındaki bazı köylerde sokağa çıkma yasağının iptal edildiği belirtildi.

İHA | 03.08.2018 - 17:44..
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Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçe kırsalında 4 köy ve 5 mezrada terör örgütü PKK’ya yönelik sürdürülen operasyon nedeniyle başlatılan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, yasağa uyan vatandaşlara gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla teşekkür edildi.

Açıklamada, "İlimiz Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgeler olan Lice ilçesine bağlı Duruköy, Darlan köyü ile Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış mezraları, Hani ilçesine bağlı; Serenköy, Uzunköy köyü ile Gürbulak mezrası 2 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 23.55’den itibaren duyurulan yasaklama kararı 3 Ağustos 2018 Cuma günü saat 17.00 itibariyle kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz." denildi.

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