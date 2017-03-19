Lice ve Hani'deki 10 köyde sokağa çıkma yasağı

Lice ve Hani ilçeleri kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi, sivil vatandaşların zarar görmemesi için Lice İlçesi'ne bağlı 6, Hani İlçesi'ne bağlı 4 olmak üzere toplam 10 köyde, bu gün saat 20.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifgadelere ver verildi:

"Lice ve Hani ilçeleri müki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede böücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tarip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı il idaresi kanunun ilgili maddeleri gereğince belirtilen bölgelerde, (Lice içesi'ne bağlı olan Birlik, Şenlik, Abalı, Çeper, Erginköy ve Tuzla, Hani İlçesi'ne bağlı olan, Kaledibi, Akçayurt, Topçular ve Yukarı Turalı köyleri, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 19 Marti 2017 günü saat 20.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."