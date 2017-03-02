taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.670
USD
3,6921
EURO
3,8919
ALTIN
147,67
PETR
55,9300

Lice ve Hazro’ya bağlı 12 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır’ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında bulunan 12 köyde, düzenlenen operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

02.03.2017 - 14:27
  1. Haberler
  2. İç Haber

Lice ve Hazro’ya bağlı 12 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

YASAK İLAN EDİLDİ

Açıklamada, “Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Lice’ye bağlı olan Dibekköy, Çağdaş, Yolçatı, Tepe, Kabakaya, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Çavundur, Dolunay ve Oyuklu ile Hazro’ya bağlı Çitlibahçe köylerinde bugün 14.00’den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır.” denildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Erdoğan stratejisi

CHP'nin Erdoğan stratejisi

227
İzmir'de cezaevinde yangın

İzmir'de cezaevinde yangın

91
AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

15
Bakan Özlü KOBİ kredilerinde başvuru sayısını açıkladı

Bakan Özlü KOBİ kredilerinde başvuru sayısını açıkladı

115
Barbaros Şansal: İçerisi daha güvenli

Barbaros Şansal: İçerisi daha güvenli

172
Aleyna Tilki ATM'den para çekemedi

Aleyna Tilki ATM'den para çekemedi

134
Ahmet Hakan'dan dönek eleştirilerine yanıt geldi

Ahmet Hakan'dan dönek eleştirilerine yanıt geldi

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM