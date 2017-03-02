Lice ve Hazro’ya bağlı 12 köyde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

YASAK İLAN EDİLDİ

Açıklamada, “Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Lice’ye bağlı olan Dibekköy, Çağdaş, Yolçatı, Tepe, Kabakaya, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Çavundur, Dolunay ve Oyuklu ile Hazro’ya bağlı Çitlibahçe köylerinde bugün 14.00’den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır.” denildi.