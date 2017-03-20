Lice'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın bugün meydana gelen yurtiçi olaylarla ilgili yaptığı açıklamaya göre, Lice'deki operasyonda ayrıca bir M-16 piyade tüfeği, 5 kalaşnikof piyade tüfeği, 16 muhtelif şarjör, 480 muhtelif çapta fişek, 5 el bombası, bin 178 kilo kubar esrar, 2 bin 229 kilo toz esrar ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Tespit edilen 1 el yapımı patlayıcı ise imha edildi.

BİNGÖL GENÇ'TE...

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Bingöl'ün Genç İlçesi'nde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; 1 tabanca, 4 av tüfeği, 12 kilo esrar, 200 kilo amonyum nitrat, 22 tüp, 200 metre elektrik kablosu, 400 pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

DİYARBAKIR KULP'TA...

Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'nde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; 6 tüp, 280 pil, 800 kilo gıda maddesi, çok sayıda örgütsel doküman ve muhtelif malzeme ele geçirildi. Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist ise güvenlik güçlerine teslim oldu.

VAN BAŞKALE'DE...

Van'ın Başkale İlçesi'nde, bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 şarjörü, 30 fişek ve örgütsel doküman ele geçirilirken, bölücü terör örgütü işbirlikçisi 7 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Batman'ın Sason İlçesi ve Mardin'in Dargeçit İlçesi'nde, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi aramasında tespit edilen 5 ayrı sığınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Diyarbakır Valisi Aksoy: “Lice’deki operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Dünden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8’e çıktı.” dedi.