Lice’de büyük operasyon devam ediyor

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır’ın Kulp, Lice, Hani ilçeleri kuzeyi ile Bingöl il hududu arasında barınan ve kış üslenmesine giren aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz hale getirmek, BTÖ ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla 5 Mart 2017 Pazar günü saat 05.00’de icrasına başlanılan “Bayrak-41 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tolga Topçuoğlu Müşterek Operasyonu”nun başarıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "11 Mart 2017 Cumartesi günü icra edilen operasyon kapsamında Lice ilçesi mülki sınırlar içerisindeki 4 köy ve mezralarında toplam 54 ev ve eklentileri ile arazide icra edilen arama faaliyeti neticesinde 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, BTÖ mensuplarına ait jelikan bidonlar içerisinde araziye gömülü vaziyette çok sayıda ayakkabı ve sivil kıyafet, 27 adet Mat, 1 adet diş tedavisinde kullanılan tıbbi cihaz, çok sayıda tıbbi malzeme, 1 adet pil bloğu, 450 metre kablo ele geçirilmiş, 5 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Tesis edilen 28 yol kontrol noktasında yapılan kontroller neticesinde 856 araç ve bin 138 şahsın sorgulaması yapılmıştır. BTÖ mensuplarına ait 1 sığınak, 1 barınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş, barınak ve sığınaklar içerisinde bulunan yaşam ve giyim malzemeleri Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir." denildi.

TERÖRÜN FİNANS KAYNAĞINA DARBE

Açıklamada, Lice kırsalında terörün finans kaynağına da darbe vurulduğu ve teröristler tarafından döşenen birçok patlayıcının tespit edilerek imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "Teröristlerce 200 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak tuzaklanmış 4 adet EYP düzeneği, 4 adet mutfak tüpü tespit edilmeyi müteakip Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle yerinde tahrip edilmiştir. Narko-terörizmle mücadele kapsamında 448 kilogram toz, 338 kilogram kubar esrar olmak üzere toplam 786 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara olumsuz hava ve iklim şartlarına rağmen artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.















