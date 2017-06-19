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Lice'de çatışma: 1 şehit, 2 yaralı

Diyarbakır Lice'de PKK'lı teröristlerle, güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

19.06.2017 - 17:14
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Kentin 6 ilçesi ve 104 köyünü kapsayan 1528 kilometre karelik alanda 28 Mayıs'ta baaşlatılan 'Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan' Müşterek Birlik Operasyonu kapsamında bugün saat 14.30 sıralarında Lice ilçesi Dibek köyü kırsalında PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı.

YARALI ASKER KURTARILAMADI

Açılan ilk ateşte 1'i ağır 3 asker yaralandı. Bölgede çatışma devam ederken, yaralanan askerler helikopterle Selahaddini Eyyubi Devlet Hastanesi ek binasına getirilerek tedaviye alındı.

Ancak yaralı bir uzman çavuş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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