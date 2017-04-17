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Lice'de en yüksek 'evet', 1 Kasım'ı boykot eden köyden

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Oyuklu köyündeki iki sandıktan yüzde 70 'evet' oyu çıktı.

17.04.2017 - 15:16
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Lice ilçesine bağlı olan ve 1 Kasım seçimlerinde kanalizasyon sorunları çözülmediği için sandığa gitmeyen Oyuklu köyünde yaşayanlar, 16 Nisan referandumunda sandık başına gitti.

334 KİŞİ EVET, 120 KİŞİ HAYIR DEDİ

Lice ilçesine 32 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin nüfuslu Oyuklu köyündeki 1053 ve 1054 numaralı sandıklarda kayıtlı 691 seçmenin 480'i referandum için oy kullanırken, 334 kişinin 'evet', 120 kişinin 'hayır' oyu verdiği, 26 oyun da geçersiz olduğu öğrenildi.

YÜZDE 70 ORANINDA EVET

Köy Muhtarı İbrahim Savaş, "Hayır" oranının yüzde 85.72 olduğu Lice ilçesinde yüzde 70 oranında 'evet' oyu veren tek köy olduklarını belirterek, sorunlarının çözülmesini istedi.

Lice'de en yüksek 'evet', 1 Kasım'ı boykot eden köyden

"MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE YİNE OY KULLANMAYACAĞIZ"

1 Kasım seçimlerini boykot ettikleri için köylerinde sadece iki sandık görevlisinin oy kullandığını belirten Muhtar İbrahim Savaş, "Tüm dünya Türkiye'ye karşı olduğu için buna tahammül edemedik ve devletimize destek olmak istedik. Bu nedenle 'evet' oyu verdik. Milletvekili seçimi olsaydı yine oy kullanmayacaktık. Ülkemize sahip çıkmak için sandığa gittik. Bu ülkenin geleceği için ve Avrupa'ya karşı olduğumuz için oy kullandık. Devletimiz huzur içinde olsun. Bizim köyümüze hizmet gelsin istiyoruz. Biz elimizden geleni yaptık. Devlet de bize yardım etsin. Köyümüzdeki kanalizasyon sorununun çözümünü istiyoruz. Köyümüze hizmet getirilsin. Kanalizasyon yüzünden atık su yer üstünden gidiyor. İnsanlarımız ve hayvanlarımız etkileniyor. Bu büyük sağlık sorunlarına yol açıyor. Milletvekilleri seçimden önce gelip oy istiyorlar. Seçimden sonra teşekkür bile etmiyorlar. Şu anda milletvekili seçimleri olsa yine oy kullanmayacağız"dedi.

Lice'de en yüksek 'evet', 1 Kasım'ı boykot eden köyden

HAZRETİ EBUBEKİR'İN SOYUNUN YAŞADIĞI KÖY

Lice, Hazro ve Kulp ilçeleri üçgeninde yer alan Lice'ye bağlı bin 100 yıllık geçmişi olan Oyuklu köyü, Hz. Ebubekir'in torunlarına ev sahipliği yapan bölgedeki tek Arap kökenli köy olma özelliğini taşıyor. Hz. Ebubekir'in torunu Şeyh Rıdvan'ın soyundan geldiklerini söyleyen 250 haneli 2 bin nüfuslu köy halkı, Arapça dedikleri ancak içerisinde Arapça- Türkçe ve Kürtçe kelimeler bulunan farklı bir dil konuşuyor. Arapça bilenlerin dahi anlamadığı dili konuşan köy sakinleri, köy dışından gelenlerle Türkçe ve Kürtçe konuşarak anlaşıyor. Gelenek ve kültürlerini de koruyan köylüler, çevre köy ve ilçelerin ön yargılarla yaklaşması sonucu bölgede dışlandıklarından yakınıyor. Yüzyıllardır köy dışından ve kendi soylarından olmayan kimselere kız vermeyen köylüler, aynı zamanda soylarından olmayanlardan da kız almıyor.

Lice'de en yüksek 'evet', 1 Kasım'ı boykot eden köyden

Lice'de en yüksek 'evet', 1 Kasım'ı boykot eden köyden

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