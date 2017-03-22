Lice'de PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Lice İlçesi Dibekköy ve Yolçatı Köyü mülki sınırları içerisinde 20 Mart 2017 Pazartesi günü saat 22.00’da başlayan özel birlik operasyonu ile ilgili yazılı açıklama yapan Diyarbakır Valiliği, operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

ÇOK SAYIDA SİLAH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ile PKK'nın sözde eski komutanlarından terörist Mahsum Korkmaz'ın bir heykelinin de bulunduğu belirtilen Valilik açıklamasında, şu bilgiler verildi:

"İcra edilen operasyon kapsamında, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 adet G-3 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-1 piyade tüfeği, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 5 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeğine ait yedek parça, toprağa gömülü vaziyette terörist Mahsun Korkmaz’a ait 1 adet heykel, 2 adet rüzgar ölçer, 1 adet örgüt kimliği, 1 adet frekans tespit cihazı, 40 çift ayakkabı, 1 adet simkart, 20 adet tıbbi malzeme, 650 kilo muhtelif yiyecek maddesi ve çok sayıda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirilmiş. Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 sığınak ve 1 doğal mağara tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş, mağara ve sığınaklar içerisinde bulunan yaşam ve giyim malzemeleri Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edildi. Teroristlerce 450 kilo amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak tuzaklanmış 6 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 10 adet mutfak tüpü, 500 metre kablo, 2 adet pil bloğu tespit edilmeyi müteakip, Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle yerinde tahrip edilmiştir. Cumhuriyet Savcılığın talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup, operasyon ile ilgili adli işlemlere devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."





















