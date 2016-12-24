Liderler AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BEĞENDİĞİ FOTOĞRAFLAR
Şenol Güneş
Gözyaşının babası için çağrısı karşılık buldu
Demokrasi ve Şehitler Mitingi
BİNALİ YILDIRIM'IN BEĞENDİĞİ FOTOĞRAFLAR
Vatandaşın darbe girişimini protestoları
Denizden plastik çöp toplayan çocuklar
Şenol Güneş
KILIÇDAROĞLU'NUN BEĞENDİĞİ FOTOĞRAFLAR
Terörden kurtarılan vatandaşlar
Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu
Terörden kurtarılan vatandaşlar
DEVLET BAHÇELİ'NİN BEĞENDİĞİ FOTOĞRAFLAR
Suriye'li çocuğun gözyaşları
Terörden kurtarılan vatandaşlar
Anneler Günü