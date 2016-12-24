1 Kayseri’de ’şehide ve bayrağa saygı’ yürüyüşü Kayseri’de sivil toplum kuruluşları tarafından şehit askerler anısına düzenlenen ’Şehide ve bayrağa saygı’ yürüyüşe 70 bin kişi katıldı.

2 Başakşehir hakem hatasıyla galibiyeti kaçırdı Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında Adanaspor'la 1-1 berabere kaldı. Maça hakemin hatalı kararı damga vurdu.

3 Liderler AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı Anadolu Ajansı, 2016 yılının en çarpıcı fotoğraflarını derledi, Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli de oyladı..

4 Ruslar Noel'de buz gibi suya girdiler Bu yıl da geleneksel olarak Noel'i kutlamak için bulundukları bölgedeki nehirlere girip yüzenler objektiflere böyle yansıdı.

5 Bahçeli'nin köstekli saat koleksiyonunun yeni parçası Devlet Bahçeli İsviçre'de özel olarak yapılan köstekli saatini koleksiyonuna ekledi.

6 Advocaat'tan Emenike'ye: Paragözlerin takımda işi yok Fenerbahçe'de gözden düşen Emenike'nin Advocaat tarafından Zorya maçı öncesi biletinin kesildiği ortaya çıktı.