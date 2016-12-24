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Liderler AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Anadolu Ajansı, 2016 yılının en çarpıcı fotoğraflarını derledi, Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli de oyladı..

Haber Merkezi | 24.12.2016 - 17:40
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Liderler AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

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Liderler AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
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Liderler AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
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