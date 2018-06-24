Liderler sandık başında

Bugün Türkiye seçimler için sandıklara akın etti. Türkiye'nin farklı illerinden yüzlerce kişi, sabahın erken saatlerinde oylarını kullanmaya başladı.

Oyunu kullanan seçmenlerin arasında parti liderleri de vardı.

BAHÇELİ: PARTİLERE VE ADAYLARA BAŞARILAR DİLİYORUM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli,"Muhterem basın mensupları, seçimlerin milletimize hayırlı uğurlu olmasını Allah'Tan niyaz ediyorum. Türkiye yeni bir döneme girecektir. Bütün siyasilere başarılar diliyorum." dedi.

AKŞENER: ALLAH UTANDIRMASIN

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için, Beylerbeyi Sabancı İlköğretim Okulu 2119 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Meral Akşener oy kullandıktan sonra çıkışta yaptığı açıklamada "Çok farklı seçime gittik, gidiyoruz. Hem partili cumhurbaşkanını hem milletvekili seçiyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Demokrasilerde herşey tartışılabilir ama bir tek hür idaredeyle seçmenin verdiği yaptığı tercihin sandık sonuçlarına itiraz edemezsiniz. En önemli kelime de hür iradedir. Bu seçimlerin hem hayırlı olmasını hem gerçekten seçmenin hür iradesini yansıtmasını diliyorum. Bu iradenin yansıması için elimizden geleni yapacağız. Allah hiçbirinizi utandırmasın" dedi.

PERİNÇEK: TÜRKİYE ATATÜRK ROTASINA TEKRAR GİRECEK

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Beşiktaş Gayrettepe'deki Şair Nedim Ortaokulunda kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Perinçek, "Büyük Türk milleti, yarın dünya güneşin etrafında dönmeye devam edecek. Türkiye'nin önünde göreceksiniz 1-2 yıl içinde büyük çözümler var. Türkiye Atatürk rotasına tekrar girecek. Seçim sonuçlarını partiden takip edeceğim." diye konuştu.

KARAMOLLAOĞLU: İNŞALLAH HAYIRLI OLUR

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, oyunu Ankara'da Çankaya Lisesi’nde kullandı.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Karamollaoğlu, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah huzurlu, rahat bir seçim geçiririz. Bu akşam neticeler ne olursa olsun, inşallah memleketimiz için hayırlı olur temennisinde bulunuyorum. Seçimler çok önemli. Çünkü önümüzdeki 5 yıl bu ülkenin menfaatine, ümit ediyoruz ki kararlar alacak hem Cumhurbaşkanı, hem de milletvekilleri seçilecek." dedi.