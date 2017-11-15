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Liderlerini sahaya süren PKK bozguna uğradı

Türk Silahlı Kuvvetleri, havadan ve karadan operasyonlarla terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor.

15.11.2017 - 18:26
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Liderlerini sahaya süren PKK bozguna uğradı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekipleri, PKK'nın üs olarak kullanmak istediği Hakkari, Bitlis, Tunceli, Şırnak ve Diyarbakır kırsalı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile yurt dışında yoğun şekilde operasyonlar yürüttü.

14 AYDA 4 BİN 316 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türkiye'nin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen ve saldırılarında sivilleri de katleden terör örgütü PKK'ya yönelik son 14 ayda düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 4 bin 316 teröristin etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sayesinde örgütün toparlanma planı bozuldu.

LİDERLERİNİ SAHAYA SÜRME TAKTİĞİ BOŞA ÇIKTI

Bu süreçte Şırnak'ın Beytüşşebap Bestler-Dereler, Cudi Dağı, Hakkari'nin Yüksekova, Diyarbakır'in Lice, Bingöl'ün Genç, Elazığ'ın Arıcak ve Siirt'in Pervari bölgelerindeki operasyonlarda, İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan "Sefkan" kod adlı Kenan Kahraman, sözde Şenkaya-Göle sorumlusu "Hakkı" kod adlı Yasin Atsak ile yeşil kategorideki sözde Sarıkamış-Şenkaya-Göle sorumlusu "Alişer" kod adlı Zeynal Leblebici de etkisiz hale getirilen teröristler arasında yer aldı.

Liderlerini sahaya süren PKK bozguna uğradı

SÖZDE SORUMLULAR ÖLDÜRÜLDÜ

Diyarbakır ve Bingöl'de 7 bini aşkın güvenlik personelinin katılımıyla yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler arasında ise aynı listede "yeşil kategori"de bulunan "Erhan Siser" kod adlı Edip Yetüt'ün de bulunduğu belirlendi.

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 40 teröristen birinin Bestler-Dereler bölgesinin sözde cephe sorumlusu İran asıllı "Saro" kod adlı Salar Acem olduğu tespit edildi.

PKK'YA GEÇİT YOK

Bitlis'in Balcılar köyü bölgesindeki operasyon kapsamında da İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen arama tarama faaliyetlerinde belirlenen bir sığınakta, "Aranan Teröristler Listesi"nde turuncu kategoride olan sözde grup lideri "Bahoz" kod adlı Ahmet Tekin'in cesedi bulundu.

TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine 22 Nisan'da düzenlediği hava harekatında da listenin gri kategorisinde yer alan PKK'lı Sait Tanıt etkisiz hale getirildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde etkisiz hale getirilen 7 teröristten birinin turuncu kategoride bulunan "Roni" kod adlı Mehmet Füdeyil Aydın olduğu belirlendi. Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı Kırım köyü Kel Tepe mevkisinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin ise ilçenin güney ve kuzeyini kapsayan sözde "Ape Musa" alanı sorumlusu "Roger Helbis" kod adlı Akif Abay olduğu ortaya çıktı.

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