Lidya Özdemiroğlu'na annesinden destek

Levent Yüksel ile Lidya Özdemiroğlu arasında yaşanan aşk, magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

İkili arasındaki 31 yaş farkı, çifte yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi. Üniversite öğrencisi Lidya Özdemiroğlu'nun annesi ise bu ilişkiyi desteklediğini açıkladı.

Anne Hepgül Özdemiroğlu, kendisinin de Atilla Özdemiroğlu ile evlendiğinde küçük olduğunu söyledi.

SANA SÜBYANCI DİYECEKLER...

Özdemiroğlu, "Ben 21 yaşımdayım, Ati 52 yaşında bu fotoğrafta. 42 yaşıma kadar sürecek bir aşka evet dedim 22 Temmuz 1995 yılında. Ati tanıştığımızın 10. gününde evlenme teklif ettiğinde "Beni kimse tanımıyor ama evlenirsek sana sübyancı diyecekler" demiştim. Ati, gülümsemiş yanaklarında gamzeleri güller açmış ve tarihi cevabını vermişti bana; "Aşkın ne yaşı ne cinsiyeti vardır. Sen de ben de yetişkiniz. Kimse seçimimize bir şey diyemez. Hayat bu" Atille ile ben müziğin sesini açtık dünyanın sesini kıstık." ifadelerini kullandı.

ARALARINDA 31 YAŞ FARK VARDI

Lidya'nın geçen yıl ölen babası müzisyen Atilla Özdemiroğlu ile annesi Hepgül Hepbir'in arasında da 31 yaş vardı.

LEVENT YÜKSEL ANNEDEN DE BÜYÜK

Levent Yüksel 51 yaşındaki Hepgül Hepbir'den 2 yaş büyük.