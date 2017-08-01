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Likya Yolu'nda kaybolan gençleri UMKE buldu

Fethiye'deki tarihi Likya Yolu'nda yürüyüş yaparken kaybolan 3 genci UMKE ekipleri kurtardı.

01.08.2017 - 08:14
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Ankara’dan tatil için Ölüdeniz Mahallesi’ne gelen 3 üniversite öğrencisi, dün sabah saatlerinde Fethiye’den Antalya’ya uzanan 502 kilometrelik tarihi Likya Yolu’nda yürüyüşe çıktı.

Likya Yolu'nda kaybolan gençleri UMKE buldu

Yürüyüşün ilk durağı olan Kabak Koyu’na ulaşmaya çalışan öğrenciler, havanın kararması nedeniyle yoldaki işaretleri kaybetti. Ormandan çıkamayan ve suları biten öğrenciler, saat 23.00 sıralarında cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Likya Yolu'nda kaybolan gençleri UMKE buldu

CEP TELEFONUNDAN KONUMLARINI YOLLADILAR

Öğrenciler, arazinin sarp oluşu nedeniyle bölgeye sevk edilen UMKE ekiplerine, cep telefonundan mahsur kaldıkları noktanın konumunu gönderdi. Faralya Mahallesi’ne giderek ormanlık alandaki patikaya giren kurtarma ekipleri, 1 saatlik yürüyüşün ardından öğrencilere ulaştı. Su ve bisküvi verildikten sonra sağlık kontrolünden geçirilen öğrenciler, UMKE ekipleriyle birlikte dönüşe geçti. Kurtarma ekipleriyle birlikte yürüyerek ormandan çıkan öğrenciler, UMKE aracıyla Ölüdeniz Mahallesi’ne getirildi. Öğrenciler, geceyi Hisarönü Mevkii’nde kamp yaparak geçireceklerini kaydetti.

Likya Yolu'nda kaybolan gençleri UMKE buldu

“SU BİTİNCE YARDIM İSTEDİK”

Yürüyüş yolundaki işaretleri takip etmelerine rağmen kaybolduklarını anlatan öğrencilerden İbrahim Güler, suları bitince yardım istemek zorunda kaldıklarını söyledi. Yolda çok dik ve sarp noktalarla karşılaştıklarını belirten Güler,“Yükümüz de sanırım biraz ağır. Suyumuz bitince kendimizi riske atmak istemedik. ‘Bir yere düşeriz, telefon da çekmeyebilir’ diye düşündük ve yardım istedik” dedi. Güler’in kuzeni Ömer Faruk Güler de kendilerini kurtaran UMKE’ye teşekkür etti.

Likya Yolu'nda kaybolan gençleri UMKE buldu

“SAĞLIK SORUNU YOK”

UMKE görevlisi Hüseyin Pınar, ihbarla üzerine harekete geçtiklerini belirterek ormanlık alandaki 1 saatlik yürüyüş ardından öğrencilerin mahsur kaldığı noktaya ulaştıklarını kaydetti. Su ve yiyecek takviyesi ardından öğrencileri sağlık kontrolünden geçirdiklerini aktaran Pınar, herhangi bir sağlık sorunun olmadığının anlaşılmasının ardından yürüyerek ormandan çıktıklarını ekledi.

Likya Yolu'nda kaybolan gençleri UMKE buldu

Likya Yolu'nda kaybolan gençleri UMKE buldu

Likya Yolu'nda kaybolan gençleri UMKE buldu

Likya Yolu'nda kaybolan gençleri UMKE buldu

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