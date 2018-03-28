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Limon ağaçlı kütüphane

Gümüşhane Halk Kütüphanesinde, 50 yıl önce bir polis memurunun bıraktığı ve zaman içinde büyüyerek 22 metre yüksekliğe ulaşan limon ağacı, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

AA | 28.03.2018 - 14:16..
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Gümüşhane İl Halk Kütüphanesindeki yaklaşık 50 yaşındaki limon ağacı, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Gümüşhane'ye yaklaşık 50 yıl önce atanan bir polis memurunun evinde bakamadığı için Karaer Mahallesi'ndeki İl Halk Kütüphanesi'ne bıraktığı limon ağacı zaman içinde büyüdü.

Limon ağaçlı kütüphane

FARKLI BİR ORTAMDA KİTAP OKUMA KEYFİ

Yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki 3 katlı binanın içinde 22 metre yüksekliğe ulaşarak dalları içeri doğru kıvrılan ağaç, ziyaretçilere farklı bir ortamda kitap okuma imkanı sunuyor.

Büyüyüp serpilmesi dolayısıyla zaman zaman görevlilerce budanarak daha da uzaması önlenen ve bakımı yapılan limon ağacı belirli dönemlerde meyve veriyor. Kütüphanedeki limon ağacının meyvelerini ziyaretçilerin dilediklerinde almasına izin veriliyor.

Limon ağaçlı kütüphane

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