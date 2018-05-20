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Limon hırsızlarını kovalayan polisler kaza yaptı

Adana'da narenciye bahçesinden limon çalan hırsızların kamyonetini kovalarken kaza yapan motosikletli Yunus ekibindeki 2 polis memuru ağır yaralandı.

DHA | 20.05.2018 - 21:15..
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Saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda motosikletli yunus ekibi narenciye bahçesinden limon hırsızlığı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu kamyoneti durdurmak istedi.

POLİSLER TEDAVİDE

Dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçınca, kovalamaca yaşandı. Hızla giden kamyoneti takip eden polislerin bulunduğu motosiklet devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen motosikletten düşen polisler, ağır yaralandı.

Kamyonetteki şüpheliler ise, narenciye bahçelerinin içindeki toprak yollara girerek izlerini kaybettirdi.

Limon hırsızlarını kovalayan polisler kaza yaptı

Yaralı polisler ise, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından kamyonetin plakasını tespit etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Limon hırsızlarını kovalayan polisler kaza yaptı

Limon hırsızlarını kovalayan polisler kaza yaptı

Limon hırsızlarını kovalayan polisler kaza yaptı

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