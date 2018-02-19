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Limon suyu ve acı biber sosu karaciğere iyi geliyor

TRT1'de yayınlanan 'Doktor Geldi' programında bu hafta karaciğere iyi gelen yiyecekler konuşuldu.

Haber Merkezi | 19.02.2018 - 14:37..
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Doç. Dr. Halit Yerebakan'ın TRT1'de sunduğu 'Doktor Geldi'de bu hafta karaciğere iyi gelen besinler hakkında bilgi verildi.

Limon suyu ve acı biber sosu karaciğere iyi geliyor

LİMONLU SU KARACİĞERİN İLACI

Doktor Yerebakan, bir limonu yaklaşık 1,5 litre suyun içerisine ilave edip içmenin karaciğere iyi geldiğini belirtti.

Hatta içilen 2 litre limonlu suyun karaciğerde safra akışını kolaylaştırdığını da belirten Yerebakan, bu karışımın karaciğerin boşaltılmasına kolaylık sağladığını aktardı.

Karaciğerimizi temizleyen limon suyu detoksu İZLE

Limon suyu ve acı biber sosu karaciğere iyi geliyor

ACI SOS VE LİMON SUYU KAN DOLAŞIMINI ARTIRIYOR

Bunun yanı sıra Yerebakan, karaciğerin kanlanmasını da sağlamak için bir bardak suya birkaç damla (veya bir çay kaşığı kadar) acı sos ilave etmek gerektiği de ifade etti. Bu ayrıca kan dolaşımını artırarak vücuda fayda sağlanacağını da sözlerine ekledi.

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