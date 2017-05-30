taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.593
USD
3,5709
EURO
3,9811
ALTIN
145,16
PETR
51,9200

Limonatasını içerken yaşamını yitirdi

Taci Calın'dan geriye içilmemiş yarım şişe limonata kaldı.

30.05.2017 - 11:19
  1. Haberler
  2. İç Haber

Olay, Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Yüksekalan Mahallesi 518 Sokak üzerindeki bir markette meydana geldi.

MARKET SAHİBİNİN VERDİĞİ LİMONATAYI İÇERKEN ÖLDÜ

Kimsesi olmadığı için uzun süredir sokaklarda yaşadığı belirtilen Taci Calın, akşam saatlerinde markete gelerek bir şişe limonata istedi. Market sahibinin ücretsiz verdiği şişe limonatayı alıp kapının önünde girişteki masaya oturan Calın’dan uzun süre ses çıkmadı.

Limonatasını içerken yaşamını yitirdi

Calın’ın uzun süre kımıldamadan oturmasından şüphelenen market sahibi, kontrol ettiğinde tepki vermediğini gördü. Limonatayı yarıya kadar içtiği görülen Calın için 112’den yardım istendi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri Calın’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Calın’ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Limonatasını içerken yaşamını yitirdi

İlginizi Çekebilir
Taksim'de güvenlik önlemleri
Gezi Parkı odaklı olayların 4. yılı sebebiyle parkın etrafı demir bariyerlerle kapatılıyor.
Havalimanlarından tüm taksiciler yolcu alacak
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar, kentteki tüm taksilere havalimanlarından müşteri alabilme imkanı getirdi.
Hasta eşi için hız yapan sürücüye para cezası kesildi
Adana'da rahatsızlanan kanser hastası eşini hastaneye yetiştirmeye çalışan sürücü, kesilen hız cezasını mahkeme kararıyla iptal ettirdi.
Eskişehir'de park halindeki araçların lastikleri kesildi
Eskişehir'de kimliği belirsiz kişiler sokaklarda park halinde duran 22 aracın lastiklerini indirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Ceceli'nin yeni sevgilisi Selin İmer

Mustafa Ceceli'nin yeni sevgilisi Selin İmer

307
Yerli otomobilde 51'e 49 modeli uygulanacak

Yerli otomobilde 51'e 49 modeli uygulanacak

203
Gabriel: ABD dünya lideri statüsünü kaybetti

Gabriel: ABD dünya lideri statüsünü kaybetti

59
Deniz Baykal'a kaset operasyonunda yeni gelişme

Deniz Baykal'a kaset operasyonunda yeni gelişme

75
Gökhan Günaydın'la Bahadır Erdem'in hakaret tartışması

Gökhan Günaydın'la Bahadır Erdem'in hakaret tartışması

40
FETÖ'cü general mahkemede kıvırdı

FETÖ'cü general mahkemede kıvırdı

44
Havalimanlarından tüm taksiciler yolcu alacak

Havalimanlarından tüm taksiciler yolcu alacak

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM