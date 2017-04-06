Lindsay Lohan haşema giydi

Son dönemde din değiştirerek Müslüman olduğu konuşulan Lindsay Lohan, haşema giyip poz verdi.

2015 yılında Kur'an-ı Kerim'le görüntülenen Lohan, geçtiğimiz aylarda da ülkemize yaptığı ziyaretlerde başörtüsüyle objektiflere yansımıştı.





ABD'li yıldız, İslamiyet'e olan sevgisini işine de adadı. Modacılığa soyunan Lohan, tasarladığı eşarpları Suriyeli sığınmacılar için satacak.

İlk olarak Suriyeli sığınmacılarla bir araya geldiği Gaziantep'te başörtüsüyle objektiflere poz veren ABD'li yıldız, derinden etkilendiği İslami felsefeyi hayatının yanı sıra moda dünyasına da adapte etmeye hazırlanıyor.