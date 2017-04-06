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Lindsay Lohan haşema giydi

Tayland'da tatil yapan Hollywood yıldıız Lindsay Lohan, giydiği haşema ile dikkat çekti.

06.04.2017 - 15:07
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Son dönemde din değiştirerek Müslüman olduğu konuşulan Lindsay Lohan, haşema giyip poz verdi.Lindsay Lohan haşema giydi

2015 yılında Kur'an-ı Kerim'le görüntülenen Lohan, geçtiğimiz aylarda da ülkemize yaptığı ziyaretlerde başörtüsüyle objektiflere yansımıştı.

Lindsay Lohan haşema giydi

ABD'li yıldız, İslamiyet'e olan sevgisini işine de adadı. Modacılığa soyunan Lohan, tasarladığı eşarpları Suriyeli sığınmacılar için satacak.

Lindsay Lohan haşema giydi

İlk olarak Suriyeli sığınmacılarla bir araya geldiği Gaziantep'te başörtüsüyle objektiflere poz veren ABD'li yıldız, derinden etkilendiği İslami felsefeyi hayatının yanı sıra moda dünyasına da adapte etmeye hazırlanıyor.

Lindsay Lohan haşema giydi

Lindsay Lohan haşema giydi

Lindsay Lohan haşema giydi

Lindsay Lohan haşema giydi

Lindsay Lohan haşema giydi

Lindsay Lohan haşema giydi

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