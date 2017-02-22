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Lindsay Lohan: Heathrow'a baş örtümle sokmadılar

Müslümanlığı seçtiği iddia edilen ünlü oyuncu, baş örtüsüyle Heathrow Havaalanı’na gidince görevlilerin kendisine karşı tutumunu anlattı.

22.02.2017 - 07:41
  1. Haberler
  2. Dünya

Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan, başörtüsü taktığı için İngiltere’deki Heathrow Havaalanı'ndaki gümrük yetkilileri tarafından hedef alındığını iddia etti. 30 yaşındaki oyuncu yaşadıklarını, Good Morning Britain programında Piers Morgan ve Susanna Reid'e anlattı.

"BENİ TANIYINCA ÖZÜR DİLEDİLER"

Lohan programda, “New York'a giderken başörtüsü takıyordum ve havalimanında durduruldum. Hayatımda ilk kez ırksal bir tanımlamayla karşılaştım” dedi.

Ünlü oyuncu, kendisini durduran yetkiliye pasaportunu gösterdiğini ve bunun üzerine yetkilinin özür dilemeye başladığını ancak "Başörtüsünü çıkar" dediğini anlattı.

Lindsay Lohan: Heathrow'a baş örtümle sokmadılar VİDEO

"BAŞÖRTÜLÜ KADINLARI DAHA İYİ ANLADIM"

Yetkililerin dediklerini yaptığını söyleyen Lohan, “Başörtüsünü çıkardığında rahatsız olan kadınların nasıl hissettiğini anladım. Bu benim için çok ilginçti” dedi.

Lindsay Lohan olayın korkutucu olduğunu söyleyerek, "Bunun amacının ne olduğu konusunda konuşamam ama sarsıcıydı. Görevli benim farkıma varana kadar iki defa kontrol edildim. Oldukça garipti” şeklinde konuştu.

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