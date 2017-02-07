Lindsay Lohan İslamla ilişkisini anlattı

Kuveytli televizyon programı Siwar Shoaib'e konuşan ABD'li aktris, namaz kıldığını ve Ramazan'da 3 gün oruç tuttuğunu anlattı.

''KUR'AN-I KERİM BENİM İÇİN TESELLİ''

Kollarında Kur'an tutarken çekilmiş fotoğrafının internette yaygın olarak paylaşılması hakkında sorulan bir soruya cevap veren Lohan, amacının 'sadece bir kitap tutmak' olmadığını vurguladı: "Kur'an-ı Kerim benim için bir teselli, sahip olduğum güvenli bir şeydir."





30 yaşındaki aktris, ABD'de insanların söz konusu fotoğraf nedeniyle kendisini yargılayıp 'kötü sözler söylemelerinden' üzüntü duyduğunu da ekledi.

HUZURLU HİSSEDİYORUM

Programda soruları yanıtlayan Hollywood yıldızı, Kur'an-ı Kerim'den 15 sayfa okuduğunu ve bazı sureleri Arapça yazmaya çalıştığını da aktardı. Kutsal kitabı okuduğunda özel bir şey hissedip hissetmediğine dair bir soruyu yanıtlayan Lohan, "Huzurlu hissediyorum" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li ünlü oyuncu Lohan'ı Beştepe'de kabul etmişti.